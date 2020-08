Kortrijk wil wateroverlast aanpakken

Weer hevige regen, weer in Kortrijk, en alweer in de Felix De Bethunelaan. Gisteravond vallen ze daar -na donderdag- opnieuw in de prijzen. Vanmorgen zuigen ze de waterputjes langs de straten leeg, en ze spoelen ze ook door.

Maar voorlopig zijn er weinig verstoppingen te vinden. Donderdag was de oorzaak duidelijk: afgewaaide bladeren hadden de putjes verstopt. Gisteren duidelijk niet. Resten nog twee mogelijke oorzaken gisteravond: een probleem met een collector van Aquafin. Of de Grote Wallebeek, die hier ondergronds stroomt. Maar daarvoor is een oplossing in zicht, zegt Axel Weydts, schepen van Openbare Werken in Kortrijk.

Hoe dan ook neemt Kortrijk de meer dan 200 meldingen van wateroverlast bijzonder ernstig. “Ze gaan ook op andere plaatsen met wateroverlast in de stad de waterafvoer gaan leegzuigen en inspecteren met een camera.”

Bekijk ook: