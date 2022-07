Kortrijk wil tekort van 47 miljoen euro weg door projecten uit te stellen

Stad Kortrijk is op zoek naar geld om het begrotingstekort van 47 miljoen euro op te vangen. Een besparing, zonder nieuwe belastingen, zonder naakte ontslagen en zonder besparingen in de basisdienstverlening moet daarop een antwoord bieden.

Net als alle steden en gemeenten wordt ook stad Kortrijk geconfronteerd met de inflatie: stijgende energie- en brandstofprijzen en dure bouwmaterialen. Tel daarbij nog eens de loonkost van de personeelsleden die onverwacht snel gestegen is: "De spilindex is de voorbije maanden drie keer overschreden en we verwachten op korte termijn nog drie overschrijdingen", klinkt het. En je komt aan een meerkost van 331 miljoen euro en een tekort van 47 miljoen euro op de meerjarenbegroting.

Om dat tekort in te dekken, werkt het stadsbestuur een besparing uit. Die oefening gebeurt normaal in december, maar de stad wilde niet zo lang wachten. De besparing gebeurt zonder nieuwe belastingen te heffen, zonder naakte ontslagen en zonder besparingen in de zorg-, dienst- en hulpverlening.

Projecten schrappen

Kortrijk heeft een investeringsbudget dat tot de hoogste behoort onder de Vlaamse centrumsteden. De stad wil dat zo houden, maar maakt in geplande projecten keuzes om de gestegen kosten te compenseren.

"Er moet in totaal zo’n 35 miljoen euro gevonden worden om het inflatieprobleem op te lossen. Er wordt dan ook kritisch bekeken of er projecten zijn die kunnen of moeten worden uitgesteld. Dat gaat van hele kleine efficiëntiewinsten tot het schrappen van projecten in zijn geheel uit het meerjarenbudget 2020-2025."

Renovatie stadhuis moet wachten

Het stadsbestuur kiest er in de eerste plaats voor om te schrappen in projecten die geen rechtstreekse impact hebben op de burger. Zo is de grootste schrapping de renovatie van het huidige stadhuis (6 miljoen euro).

De uitvoering van fase 2 van het muziekcentrum (2,2 miljoen euro) wordt uitgesteld naar de volgende legislatuur. Ook binnen sport werden een aantal projecten tegen het licht gehouden. Het schepencollege besliste om de geplande uitbreidingen op de site Wembley uit te stellen (3 miljoen euro).

De heraanleg van het binnengebied in Marke (2 miljoen euro) kan niet meer tijdig uitgevoerd worden deze legislatuur. Het stadsbestuur wil het open gebied hier wel vrijwaren van bebouwing en voorziet budget om de nodige grondverwervingen te kunnen uitvoeren.

In het project van wzc Sint-Vincentius (1,3 miljoen euro) kan dan weer een besparing in de uitgaven doorgevoerd worden. In het project Fiets- en Groenstructuur Kortrijk Noord kan worden bespaard door prioriteit te geven aan het gebied tussen het Astridpark en de Bozestraat en het stuk tussen de Bozestraat en de Heulebeekvallei later in te plannen (2 miljoen euro). Rioleringswerken in de Cyriel Buyssestraat (1,2 miljoen euro) worden uitgesteld. Het project in de Tombroekstraat (1 miljoen euro) wordt opgenomen in een globale studie rond de heraanleg van het centrum van Rollegem.

Die keuzes moeten de stad 1 miljoen euro opleveren. De volledige lijst van keuzes wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd en toegelicht.

Energieverbruik temperen en minder personeel

Om het energieverbruik te doen dalen zet het stadsbestuur stevig in op een energie-actieplan en op het duurzamer inzetten van het wagenpark. Zo zal bijvoorbeeld de energieverslindende ijspiste op het Schouwburgplein tijdens Winter in Kortrijk ofwel energiezuiniger moeten worden, ofwel vervangen worden door iets anders.

Waar mogelijk worden de jaarlijkse werkingsbudgetten van de diensten niet geïndexeerd, wat betekent dat elke dienst wat zuiniger zal moeten omgaan met de eigen middelen.

In samenspraak met het managementteam van de stad zal de huidige personeelsbezetting worden geoptimaliseerd en verlaagd met 33 personeelsleden tegen 2025. Dit kan zonder naakte ontslagen, door mensen niet te vervangen na vertrek of pensionering en door medewerkers de kans te geven binnen de stadsorganisatie aan de slag te gaan in een andere functie.

Hogere belastingen

36 procent van het nog te besparen bedrag, ofwel 2,6 miljoen, haalt Kortrijk uit extra ontvangsten. "Zoals afgesproken in het bestuursakkoord komen er geen nieuwe belastingen voor de Kortrijkzaan. Wel is er beslist om de bestaande belastingen en retributies correct mee te indexeren over alle diensten heen."

Er bestond binnen de stad nog geen automatische indexering (met uitzondering van de exploitaties van het OCMW). "Dat maakte dat sommige bedragen niet meer actueel waren. Zo betaal je vandaag voor de verwerking en afgifte van een rijbewijs dezelfde prijs als in 2014, namelijk 25 euro. Door die prijs correct te indexeren, wordt dat vanaf 1 januari 2023 30 euro."

De parkeertarieven en de prijzen van huisvuilzakken worden niet geïndexeerd.

"Tekort zal hoger zijn"

Oppositiepartij CD&V heeft forse kritiek op de budgetoefening van het Kortrijkse stadsbestuur. Volgens de oppositiepartij wordt de impact van de stijgende inflatie te laag ingeschat en zal het tekort op de meerjarenbegroting uiteindelijk veel hoger uitvallen dan de 47 miljoen die nu berekend is.

"Ze willen 34 miljoen besparen op investeringen. Dat is ruim onvoldoende. De lonen zijn al tien procent gestegen, dat wil zeggen dit jaar 10 miljoen euro erbij op een loonmassa van 100 miljoen euro. Volgend jaar nog eens 10 miljoen euro erbij. Dat is structureel 20 miljoen euro en geen 12 miljoen euro, zoals ze hier aanhalen. Te weinig, te laat", zegt Benjamin Vandorpe (CD&V). (Lees verder onder de video.)