Kortrijk wil nog meer van jouw gegevens om aantrekkelijke stad te worden

Mensen wandelen op de markt, maar met hoeveel ze zijn, waar ze wandelen, waar ze vandaan komen en bovendien: dat valt op te maken uit signalen van onder meer je smartphone. En van die massale hoeveelheid data wil Kortrijk meer en meer gebruik maken.

Primeur

"Meten is weten," zegt schepen van economie Arne Vandendriessche daarover. "Als we belastingsgeld besteden, willen we weten of het opbrengt. Nu is er een dashboard dat verschillende data koppelt, zoals bezoekerscijfers en bestedingsdata. Zo weten we wat werkt en wat niet." Kortrijk is de eerste stad bij ons die zo'n tool in gebruik neemt.

Gericht op evenementen

" Uiteraard zijn het allemaal anonieme data. We zien enkel evoluties en groepstendenzen, geen individuele data. We willen gewoon weten wat er werkt en welke evenementen het goed doen. Welke sectoren doen het goed en welke niet. Ook voor evenementen zien we wat werkt voor welke sector." (lees verder onder de foto)

Kortrijk betaalt Proximus 30.000 euro voor de gegevens. Op basis daarvan weet de stad bijvoorbeeld hoeveel mensen een overnachting boeken door de Sinksenfeesten. Kortrijk zal ook bedrijven en grote winkelmerken proberen te lokken op basis van de data. Daarin zijn handelaars sterk geïnteresseerd, zegt de stad.