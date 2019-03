Kortrijk wil Europese Culturele Hoofdstad 2030 worden

Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030 was een van de punten in het nieuwe bestuursakkoord van de Kortrijkse coalitie. De stad wil de koe bij de horens vatten en start daarom een denktraject op in overleg met onder meer culturele spelers, artiesten en erfgoedspecialisten.

Ervaringsdeskundigen

In een eerste fase zullen ervaringsdeskundigen hun verhalen delen opdat alle partners geïnspireerd kunnen raken. De komende weken zullen zij tijdens een interactieve sessie de betrokken spelers toelichten. De Nederlander Oeds Westerhoef en de Britse Claudia Woolgar beten de spits af. Zij organiseerden vorig jaar nog Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Westerhof is ook bezig met het dossier van Hannover 2025. Er staan ook nog sessies gepland met de organisatoren van Graz 2003, Lille 2004 en uiteraard Brugge 2002.

Erkenning pas in 2024

"Tot de zomer nodigen we mensen uit die nauw betrokken waren bij de kandidatuur en programmatorische uitwerking van andere culturele hoofdsteden. We laten ons inspireren door hun verhaal", aldus schepen van Cultuur Axel Ronse. "We nodigen hier al onze kunstenaars en culturele organisaties op uit. Pas vanaf de zomer zullen we bepalen in welke richting we onze kandidatuur uitschrijven. Vast staat dat het verhaal van onderuit moet groeien en dat het onze culturele spelers moet versterken. Het mag geen 'one shot' worden, maar het moet echt iets in gang steken." De erkenning gebeurt pas in 2024. Kortrijk is de eerste kandidaat die al concrete stappen zet om het dossier invulling te geven.