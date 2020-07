Kortrijk wil 11-juliviering zelf organiseren

"Het is al jaren dat de viering zwaar op de maag ligt", zegt schepen van Sociale Zaken (sp.a) Philippe De Coene. "De herdenking moet veel ruimdenkender en meer toekomstgericht worden", zo zegt hij aan het persagentschap Belga.

De Coene tweette maandag na afloop van de gemeenteraad dat "stad Kortrijk geen gevaarlijke extremisten zoals Verhassel en consorten op de Guldensporenviering wenst en vanaf nu minstens het protocol zelf in handen neemt". Hij is niet te spreken over de aanwezigheid van wat hij "de eerste de beste schurk van over de grens" noemt. "11 Juli veroorzaakt al jarenlang onbehagen in Kortrijk. In de jaren 80 gingen wij naar de viering met de Jongsocialisten, maar sinds enkele decennia worden socialisten zelfs uitgejoeld als ze zich vertonen. Het is altijd erg anti-België en er hangt een zeer rechts tot extreemrechts sfeertje."

Pluralistisch Kortrijks feest

Na afloop van de vergadering heeft het schepencollege besloten om het protocol van de viering in eigen handen te nemen. "In de ideale wereld neemt de stad ook de volledige organisatie in handen na overleg met de huidige organisator, het Guldensporencomité." Volgens De Coene moet de 11 juliviering weer een feest van de toekomst worden, en ruimdenkender. " Afgelopen zaterdag was er amper 150 man, waaronder ook Schild&Vrienden. De meeste aanwezigen komen hooguit een half dagje in de stad spenderen. Dit feest is een symbool voor de stad, zowel inhoudelijk als protocollair. Het is tijd dat het weer een pluralistisch Kortrijks feest wordt."