Kortrijk werkt aan actieplan tegen kwetsende spreekkoren in Guldensporenstadion

Het is Matti Vandemaele die de spreekkoren in het Guldensporenstadion in Kortrijk aankaartte op de gemeenteraad. "Het klopt dat het een kleine groep supporters is die deze racistische, xenofobe, homofobe en/of antisemitische liederen aanheft," zegt Vandemaele. "Maar KVK is een familieclub en moet dat blijven. In zo’n club kan er geen plaats zijn voor dergelijke spreekkoren."

"Ik ben als supporter, ouder en bestuurder van deze stad vaak beschaamd daar tussen te staan. Ik zie dat kinderen en tieners, deze spreekkoren zonder nadenken meezingen. Op die manier wordt deze vorm van psychologisch geweld tegen bepaalde groepen genormaliseerd."

Groen wijst naar de stad Kortrijk als eigenaar van het stadion, en verantwoordelijk voor de veiligheid op ons grondgebied. "Niets doen maakt ons medeplichtig," vindt Vandemaele. "Van een eersteklasseclub mogen we meer inspanningen verwachten. Daarom heb ik op de gemeenteraad gevraagd om tegen volgende maand een actieplan op tafel te leggen dat opgemaakt is door de club, de stad en de politie. Schepen Alijns ging in op deze vraag."