Kortrijk weer in de ban van design en interieur

Op de beurs in Kortrijk Xpo maak je kennis met de laatste trends in design en interieur. Wie jonge ontwerpers wil ontdekken moet in het voormalige Sint-Maartenziekenhuis zijn. 120 creatievelingen palmen de oude operatiezalen, de isolatiecellen en de materniteit in. Kortrijk organiseert hier een tentoonstelling met de beste studentenprojecten van alle ontwerpopleidingen in heel Vlaanderen. Op zes plaatsen in het ziekenhuis staan ook geluidsinstallaties. Zoals de 'vloeibare computer van Floris Vanhoof. Het stadsfestival van Interieur in de oude Sint-Maartenskliniek start donderdag en loopt tot 4 november.