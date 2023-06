Kortrijk vragende partij voor GAS-ambtenaren die mogen beboeten in fietszones

Vanaf begin volgend jaar kunnen ook GAS-ambtenaren automobilisten en motorijders beboeten die een fietser voorbijsteken in een fietszone. Nu doet de politie dat. Kortrijk is alvast vragende partij, Brugge wacht af.

In een rode fietszone moet je met de auto achter de fietser blijven, ook al is de weg er breed genoeg voor. De snelheid is er ook beperkt tot 30 km/uur.

In Brugge zijn er zo'n 90 fietszones. Volgens burgemeester De fauw zijn ze niet onmiddellijk van plan om de controle te laten doen door GAS-ambtenaren. Eerst wil de stad weten hoeveel personeel er nodig is om te controleren en de boetes te verwerken. Tot dan laat de stad dit over aan de politie.