Kortrijk verdeelt opnieuw burgerbudget

100.000 euro is in Kortrijk gereserveerd voor de uitvoering van ideeën van Kortrijkzanen. De indieners van een projectvoorstel moeten met vier zijn, in Kortrijk gedomicilieerd en ouder dan 16 jaar.

Niet de stad, maar de Kortrijkzanen bepalen uiteindelijk welke projecten worden uitgevoerd. Dat gebeurt eerst via de Online Budgetgame. Alle inwoners krijgen 5 virtuele munten die ze kunnen inzetten op hun 5 favoriete projecten. De 15 projecten die het meest aangekocht werden, gaan door naar de laatste ronde. Een burgerjury van 16 inwoners kiest uiteindelijk welke projecten budget krijgen.

Van de eerste editie zijn ondertussen al vier projecten uitgevoerd, zegt de stad: onder andere een fotobanner op Heule-Watermolen en de thuislevering Swop & Go.