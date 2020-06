Kortrijk verandert naam Leopold II-laan

De Leopold II-laan in Heule bij Kortrijk verandert van naam. Dat besliste het Kortrijkse stadsbestuur al in november 2019. Door het actuele debat rond de rol van Leopold II in Congo worden straten die vernoemd werden naar de Belgische koning en standbeelden in vraag gesteld.

De burgemeester van Koksijde is niet van plan de naam van de Leopold II-laan te veranderen. "Ik heb dat in 2009 al voorgesteld maar toen kwamen er heel wat negatieve reacties. Ook de administratieve rompslomp maakt het niet gemakkelijk om die naam te veranderen", vertelt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld).

Ook Brugge is niet van plan een naamsverandering door te voeren. "Het is beter om alles binnen de context te plaatsen dan om de geschiedenis uit te wissen", aldus burgemeester Dirk De fauw. Ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) liet eerder al weten niet van plan te zijn het standbeeld van Leopold II in Oostende te laten verwijderen. Wel wil hij in dialoog gaan en mensen bewust maken van de context.

In Kortrijk wordt ook de Cyriel Verschaevestraat aangepast. Schepen van Cultuur Axel Ronse liet al weten dat bewoners van die straten worden bijgestaan in de administratieve rompslomp die de naamsverandering met zich meebrengt. De stad neemt alle kosten op zich. De nieuwe straatnamen komen er hoogstwaarschijnlijk na de zomer.