Kortrijk vangt daklozen ook op in hotels

Kortrijk vangt daklozen voortaan ook op in enkele hotelkamers en dat omdat de capaciteit van de gewone nachtopvang niet volstaat door de strenge winterprik. Het driesterrenhotel Focushotel ging meteen in op de vraag van de stad.

In het Focushotel in de Hovenierstraat in Kortrijk zijn er momenteel zes kamers waar daklozen kunnen overnachten. Afgelopen nacht sliepen hier al vier mensen die bij deze vriestemperaturen nergens anders terechtkonden. Jan Van Baelen - Focushotel: "De daklozen moeten voor opvang sowieso inbellen bij het CAW die dan de plaatsen verdeelt."

De stad betaalt telkens 80 euro per kamer, maar voor Jan Van Baelen van Focushotel gaat het daar niet om. "De stad heeft mij gebeld en de vraag was heel eenvoudig: wil jij daklozen te slapen leggen. Het antwoord was even eenvoudig: ja, dat wil ik. Ik denk eerst en vooral intuïtief: dat doe je. Het tweede element is dat zowel mijn vrouw als ik een opleiding in de sociaal pedagogische sector hebben gehad. We hebben ook twintig jaar daarin gewerkt, dus dat zal ook meegespeeld hebben."

Philippe De Coene - schepen van sociale zaken Kortrijk: "Het is zo dat onze normale capaciteit niet volledig kan gebruikt worden door de covid-maatregelen. Normaal hebben wij 24 plaatsen, maar daar kunnen wij er maar 16 van gebruiken. Dat volstond eigenlijk tot deze week, maar met deze hevige winterprik zagen we dat er extra capaciteit nodig was."