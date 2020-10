Kortrijk uitgeroepen tot Fietsgemeente 2020

Met die titel willen de minister en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de koplopers inzake lokaal fietsbeleid in de schijnwerpers zetten. De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Eind vorig jaar konden alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente of -stad beoordelen op fietsveiligheid en fietscomfort. In totaal brachten meer dan 24.000 fietsers een online stem uit. De drie gemeenten of steden met de hoogste scores gingen vervolgens door naar de tweede ronde en werden in drie categorieën opgedeeld volgens het aantal inwoners.

De negen genomineerden kregen een doorlichting door een gespecialiseerd studiebureau. Daarbij maakten experts een diepgaande analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de betrokken steden en gemeenten. De resultaten daarvan waren bepalend voor de aanduiding van de winnaars. Kortrijk, Deinze en Boechout kwamen als beste uit de bus en worden geprezen om hun doordacht en ambitieus fietsbeleid. De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Alle lof

"Fietsen is goed voor onze gezondheid, voor het klimaat en voor de stedelijke leefbaarheid. De inspanningen die veel steden en gemeenten leveren om het fietsen veiliger en comfortabeler te maken, verdienen dus alle lof", aldus minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "Bij het uitstippelen van een ambitieus fietsbeleid geven we de lokale besturen graag een steuntje in de rug. Door verder te investeren in veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsnetwerken die woonkernen, scholen en tewerkstellingspolen verbinden, kunnen we samen de Vlamingen ertoe aanzetten om vaker voor de fiets te kiezen."

De bekroning vond plaats tijdens het online Fietscongres dat de VSV met de steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met Fietsberaad Vlaanderen en de Stad Antwerpen deze week organiseert. Het is de vierde keer dat de titels worden toegekend, na eerdere edities in 2012, 2015 en 2018. Kortrijk valt voor de eerste keer in de prijzen, Deinze en Boechout waren ook tijdens vorige edities al bij de winnaars.