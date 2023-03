Kortrijk toont minister Somers hoe projecten een boost geven aan samenleven in diversiteit

De workshop maakt deel uit van het project ‘Roots’, waarmee de stad Kortrijk de scheiding tussen culturen wil aanpakken aan de hand van cultuur. 'Roots' kan rekenen op financiële steun van het kabinet Somers, die speciaal centen uittrekt voor lokale besturen die een boost willen geven aan het samenleven in diversiteit. Met het geld kan Kortrijk het project uitbreiden en vernieuwen.

In 'Roots' krijgen jongeren de kans om op een laagdrempelige en plezierige manier te proeven van verschillende kunstvormen.Burgemeester Ruth Vandenberghe: “We willen dat iedereen zich in onze stad welkom voelt en gelijkwaardige kansen krijgt. Hiervoor maakten we twee jaar geleden al een Plan Samenleven met 50 concrete acties op. Ons uiteindelijk doel is dat elke Kortrijkzaan zich in onze stad kan ontplooien en en dat onze inwoners met wederzijds respect en begrip samenleven. Bovenop de subsidies van de overheid zorgen we met de stad voor een cofinanciering van 50% om dit te doen slagen.”