Het zijn enkele opvallende zaken uit het ontwerpbestuursakkoord dat vandaag is voorgesteld. Maar het plan is veel meer dan dat. Straks is het aan de Kortrijkzaan om zich erover uit te spreken en in maart komt er dan een definitief akkoord.

Net zoals in de vorige legislatuur is het ontwerp plan Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen goed voor 200 miljoen euro aan investeringen.