Kortrijk start met wijkgericht sociaal werk

Kortrijk start als eerste in Vlaanderen met wijkgericht sociaal werk. Wie hulp nodig heeft rond een sociaal thema hoeft niet meer bij één centrale dienst aan te kloppen, maar kan in één van de 12 wijkcentra terecht.

Kortrijk wil zo meer mensen bereiken, want maatschappelijk werkers zijn er niet alleen voor mensen met een leefloon. Gezinnen kunnen in de wijkcentra, zoals in De Zevenkamer in Heule (foto), bij één persoon terecht met vragen rond inkomen, wonen, werk of betaalbare kinderopvang en energie. De inwoners hoeven dus niet meer naar het Sociaal Huis in het centrum van Kortrijk.

Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang: "De energiecrisis heeft nogmaals aangetoond dat veel mensen de stap naar een klassiek werkend OCMW niet durven of willen zetten. Ondanks moeilijkheden, kloppen ze niet aan. Ze denken dat we er enkel zijn voor mensen met een leefloon. De nieuwe nabijheid kan helpen om vertrouwen te winnen en in contact te komen met meer mensen."