Kortrijk start met Mobiel Recyclagepunt

Heel wat afval dat niet in de vuilniszak thuishoort, komt toch nog met alle restafval in de huisvuilzakken terecht, gemiddeld per jaar zo'n 26,5 kilogram per inwoner. Kortrijk wil met de campagne ‘Proper en Ko” mensen aanzetten om meer en beter te sorteren.

Vanaf vandaag staat het mobiel recyclagepunt elke maandag in het centrum op de Graanmarkt. Maar het trekt rond in Kortrijk en deelgemeenten om de drempel te verlagen. Inwoners kunnen zo op negen plaatsen, dicht bij huis het afval dat ze niet in een vuilniszak kwijt kunnen, sorteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine hoeveelheden glas, plastic of piepschuim. Kortrijk is dan wel een goede leerling als het op sorteren aankomt, zo blijkt, maar het kan nog veel beter. Schepen Ruth Vandenberghe: “Soms is het een klein beetje gemakzucht. Maar soms zijn er ook zaken waar mensen niet goed weten waar ze er terecht mee kunnen, zoals een DVD-schijfje, een klein elektronisch apparaat. Als we zien hoeveel kilo van dat afval in de restafvalzak terecht komt, dan kan dat cijfer nog fel naar beneden gedrukt worden.”