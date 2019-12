Kortrijk Spurs Barcelona achterna

Na basketbalclub Kortrijk Spurs is er nu ook hockeyclub Cortryck Spurs. Die twee clubs geloven alvast dat een gemeenschappelijke naam en samenwerking heel wat voordelen kan bieden. Spurs betekent Sporen, en dat verwijst natuurlijk naar de Guldensporenslag, die in 1302 in Kortrijk werd gestreden. ​

Barcelona

Stad Kortrijk voert momenteel volop gesprekken met nog andere clubs. Zij wil een coördinerende rol spelen, zelf actief op zoek gaan naar sponsors en de aangesloten clubs financieel extra steunen.​​ Kortrijk haalde trouwens de mosterd bij Barcelona, waar al langer verschillende sporten onder één koepel en naam zitten.