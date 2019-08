Kortrijk spendeert de komende vijf jaar maar liefst 1 miljoen euro voor de aankleding en sfeerverlichting rond kerst, die voor het eerst ook in alle deelgemeenten aanwezig zal zijn. Veel geld, dat wel, maar volgens de stad is de vraag naar sfeerverlichting groot.

De kerstverlichting mag wat kosten: 1 miljoen euro voor een contract van vijf jaar, omgerekend 200 000 euro per jaar of goed 2,60 euro per inwoner. Een pak geld, maar de vraag naar meer winterse sfeer en gezelligheid is groot.

Op een aantal plaatsen zoals het Sint-Maartenskerkhof en het Vandaeleplein wil Kortrijk het hele jaar door kerstverlichting laten hangen, als een soort sfeerverlichting.

De nieuwe kerstlampjes zijn vanaf eind november in het straatbeeld te bewonderen.