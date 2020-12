Kortrijk rouwt om oud-gemeenteraadslid Jacques Laverge

Jacques Laverge is maandagavond op 80-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij was gedurende 18 jaar gemeenteraadslid in Kortrijk. Het stadsbestuur betuigt haar medeleven aan de familie en vrienden van Jacques Laverge.

Als lid van de toenmalige PVV was Jacques Laverge van 1977 tot 1995 gemeenteraadslid van Kortrijk. Hij was ook provincieraadslid van 1978 tot 1985, senator en lid van de Vlaamse Raad (nu Vlaams parlement) van 1985 tot 1995 en Vlaams volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2002. In 2002 werd hij benoemd tot eresenator.

Jacques Laverge zette zijn schouders onder verschillende verenigingen en organisaties. Hij stichtte in 1983 de Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), een organisatie die bruggen bouwt tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Hij bleef voorzitter tot 2008. Tussen 1993 en 2001 was hij ook voorzitter van KV Kortrijk. Hij was voorzitter van de Koninklijke Filharmonie Kortrijk, de federatie Bouw van West-Vlaanderen en zetelde in het bestuur van woon- en zorgcentrum De Korenbloem, VOKA West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal.

Vrijdag 4 december zou Jacques Laverge 81 jaar geworden zijn.Ruth Vandenberghe, burgemeester: "We zijn Jacques dankbaar voor al zijn verwezenlijkingen in Kortrijk. Zijn ervaring als ondernemer en zijn uitgebreid netwerk zette hij steeds in in het het belang van onze stad en regio. Zijn onaflatend politiek en maatschappelijk engagement verdienen ons grootste respect. Ik bestempel hem als een sociaal liberaal in de echte betekenis van het woord. Mijn gedachten gaan uit naar zijn naasten."