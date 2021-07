Kortrijk past na protest plannen omgeving OLV-kerk aan

In een eerder ontwerp voor de heraanleg van de omgeving was de historisch gracht verdwenen, tot grote verbijstering van SOS Patrimonium. In nauw overleg met Erfgoed Vlaanderen, SOS Patrimonium en Archeologie Z-W-Vl heeft de stad een aangepast ontwerp uitgewerkt. De bestaande gracht wordt behouden en zelfs uitgebreid met nieuwe waterpartijen aan de kant van de Artillerietoren. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing: "Eenmaal de gebouwen van Sint-Vincentius verdwijnen, komt er ook een waterpartij aan die zijde van de OLV-kerk. Bovendien voorziet het ontwerp dat er permanent water in de grachten zal staan, wat nu bij droogte niet het geval is. Er komt met andere woorden drie keer méér water dan in de huidige toestand."

Kerk krijgt ademruimte

Enkele jaren geleden kocht de stad Kortrijk het oude rusthuis St-Vincentius aan. De gebouwen zullen gesloopt worden. De herontwikkeling zal compacter gebeuren, waardoor het Begijnhofpark met 30% kan aangroeien. Aan de kant van de OLV-kerk wordt het steegje Bersaques Poortje de nieuwe bouwlijn. De ruimte aan de achterzijde van de kerk wordt hiermee vergroot van 5 naar 20 meter. Met deze ingreep krijgt de kerk ademruimte en worden interessante zichtpunten vanuit het Begijnhofpark op de kerk en de Artillerietoren hersteld.

Burchtmuur wordt dubbel zo lang

Bij archeologische opgravingen door Archeologie Z-W-Vl, werd in de jaren ’90 een deel van de oude burchtmuur nabij de Gravenkapel blootgelegd. Met de afbraak van de gebouwen van St-Vincentius kan het andere deel van de historische muur tussen de Artillerietoren en de Groeningestraat ook zichtbaar gemaakt worden. Hierdoor wordt het zichtbare deel van de muur verdubbeld tot circa 120 lopende meter en wordt de militaire geschiedenis van de kerk nog meer voelbaar. Tijdens de werken op het Deken Zegerplein zal ook het ontbrekende stuk burchtmuur opgegraven worden. Philip Despriet, Archeologie Z-W-Vl: "Door opgravingen op het Deken Zegerplein kunnen we de ligging van dit deel van de burchtmuur in kaart brengen. Zo komen we eindelijk te weten waar de muur exact aansluit op de kerk."

Grachtstructuur wordt doorgetrokken

De gracht aan de kant van de Begijnhofstraat wordt behouden. Meer zelfs: de grachtstructuur wordt ook doorgetrokken tussen de Artillerietoren en de Groeningestraat. Het totaal aan water verviervoudigt hiermee bijna. De Artillerietoren zal hiermee aan één zijde terug in het water komen te liggen, zoals het historisch ooit was. Wandelaars zullen via platformen de gracht kunnen oversteken richting het park. Zo wordt de grachtstructuur echt voelbaar tijdens een wandeling. Ignace Van Canneyt, SOS Patrimonium: "Ik ben blij dat er geluisterd werd naar onze vraag tot het behoud van de gracht. Het is een belangrijk element om de geschiedenis van de plek te vertellen."

Bekijk ook: