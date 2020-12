Kortrijk overschrijdt kaap van 15.000 studenten

De vier hogeronderwijsinstellingen kloppen dit academiejaar samen af op 15.471 studenten, ruim 2.000 meer dan vorig academiejaar oftewel een stijging van bijna 15%! Kortrijk blijft zo met voorsprong de grootste studentenstad van West-Vlaanderen.

VIVES verwelkomt in het academiejaar 2020-2021 maar liefst 10.464 studenten, een stijging van ruim 16% t.o.v. vorig jaar. De grootste opleidingen zijn Gezondheidszorg, Bedrijfsmanagement, Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk.

Howest overschrijdt dan weer de kaap van 3.000 studenten en ziet opnieuw de grootste stijging in de opleiding Digital Arts & Entertainment. Ook de opleidingen Journalistiek, Graduaat in de Industriële Informatica - multimediatechnieken, Graduaat in het Internet of Things en Graduaat Marketing en Communicatiesupport winnen aan populariteit.

KU Leuven campus Kulak Kortrijk kent voor het tweede jaar op rij een sterke stijging. Met bijna 300 studenten meer dan vorig jaar komt het totale studentenaantal op 1.601 studenten. Het ziet bijna alle opleidingen vooruitgaan, maar vooral Gezondheidswetenschappen springt er uit met een grote toename in aantal studenten.

UGent Campus Kortrijk voerde recent grondige verbouwingswerken door en startte het academiejaar met iets minder studenten (382 t.o.v. 416) dan vorig jaar. Daar heeft de verhuis van enkele opleidingen naar Gent mee te maken. UGent mikt erop om in Campus Kortrijk enkel nog unieke opleidingen aan te bieden en zo in te zetten op hun speerpunten en aanwezige expertise. Deze gloednieuwe opleidingen zullen de komende jaren ongetwijfeld winnen aan naambekendheid en meer studenten verwelkomen.