Kortrijk ontvangt 13 unieke theaterdecorstukken

Het gaat om de meest waardevolle restanten van de vroegere uitgebreide theaterdecorcollectie van de Leuvense stadsschouwburg. Het zijn stukken van de hand van Joseph Denis die in de jaren '20 en '30 vele theaterdecors schilderde. Denis was als leerling van Albert Dubosq, een meester in het creëren van illusies op een theaterdoek en tevens hofschilder. Hij maakte opera- en toneeldecors voor verschillende schouwburgen, waaronder ook de Leuvense.

Schenking en bewaring

Vermits de stukken best aansluiten op een grotere geheel en bewaard moeten worden in een speciaal depot, nam de stad Leuven contact op met Kortrijk. De stad is niet alleen eigenaar van de ruime decorcollectie van Dubosq-Denis, maar heeft met haar erfgoeddepot Trezoor een speciale ruimte voor het bewaren van theaterdecors.