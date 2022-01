Kortrijk neemt afscheid van ereschepen Tony De Clerck, de broer van oud-burgemeester Stefaan de Clerck

'Tony' De Clerck is maandagmorgen op 77-jarige leeftijd overleden. Tony zat dertig jaar in de politiek maar was bovenal een allemansvriend. Hij zette destijds een stap opzij waardoor zijn broer burgemeester werd.

Tony De Clerck (77) was gehuwd met Pascale Wybo en is de oudste broer van gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (70). Hij laat drie kinderen na.

Stap opzij voor broer Stefaan

Anton 'Tony' De Clerck was dertig jaar lang actief in de Kortijkse politiek. In januari 1971 werd hij verkozen als gemeenteraadslid bij de toenmalige CVP. Na het overlijden van Fries Bijttebier werd hij in maart 1990 aangeduid als opvolgend schepen van de Middengroepen. In 1994 werd hij herverkozen als schepen van Openbare Werken en Patrimonium.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 zette schepen Tony De Clerck een stap opzij zodat broer Stefaan burgemeester kon worden. In 2007 kreeg hij de titel van ereschepen van de stad.

Rouwregister

Stad Kortrijk geeft inwoners de kans om hun medeleven te betuigen in een rouwregister. Dit kan van dinsdag 1 februari tot vrijdag 4 februari van 13.30 tussen 16.30 uur of op zaterdag 5 februari van 9 tot 12 uur in het Salonske van het historisch stadhuis (ingang via bruine poort, kant Grote Markt). De uitvaart vindt plaats op zaterdag 5 februari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.