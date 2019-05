Kortrijk met SIEN genomineerd voor armoedeprijs

De prijs staat dit jaar in het teken van “Participatie” en SIEN, het glossy magazine voor mensen met minder, mag ernaar meedingen. SIEN verschijnt vier keer per jaar verschijnt. Mensen in armoede staan in voor de uitwerking ervan. Ze vertellen over hoe ze bepaalde problemen hebben opgelost, hoe ze hun situatie proberen te verbeteren, al dan niet in samenwerking met hulpverleners. Op die manier wil SIEN andere mensen inspireren om hetzelfde te doen.

SIEN heeft een oplage van 4500 exemplaren en wordt verdeeld op 100 plekken in de stad zoals wijkcentra, de daklozenopvang en artsen. UIt de drie Vlaamse laureaten wordt één gekozen die met de Waalse en Brusselse laureaat meedingt naar de uiteindelijke prijs. Elke laureaat ontvangt € 10.000 en een trofee. Stemmen kan vanaf maandag 6 mei op www.prijs2019.be . De bekendmaking van de laureaten vindt plaats op woensdag 22 mei in aanwezigheid van koningin Mathilde.