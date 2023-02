Kortrijk met Fugare voor even hoofdstad van de duivensport

In Kortrijk Xpo vindt op 11 en 12 februari opnieuw Fugare plaats. Dat is voor vele duivenliefhebbers van over de hele wereld het moment om het totaalaanbod van meer dan 100 exposanten te ontdekken.

Onder de aanwezigen niet alleen liefhebbers, maar ook toonaangevende bedrijven en merken uit de duivensport. Zij exposeren er voedermixen, volières, verwarmingsystemen en zelf trackingsystemen.

OOK TOPDUIVEN AANWEZIG

Maar het belangrijkste van allemaal zijn uiteraard de duiven. Ondanks de duivengriep bleef de regio Kortrijk gespaard en kreeg de stad groen licht om duiven tentoon te stellen. Gelukkig maar, want Kortrijk mag heel wat topduiven met naam en faam in de duivensport verwelkomen. Team Platteeuw van Kurt Platteeuw is in gezelschap van duif 'Melissa'.