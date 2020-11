Kortrijk lanceert SAVE-bord in SAVE-buurten

Kortrijk lanceert een nieuwe SAVE-bord. Dat moet aanduiden dat je in een SAVE-netwerk rondloopt: een zone waar een buurtinformatienetwerk aanwezig is.

Kortrijk heeft nu al 53 zo’n SAVE-netwerken. Buurtbewoners, medewerkers van het Preventieteam van de stad en de politie houden elkaar op de hoogte om de buurt veilig te houden. Dat gaat trouwens verder dan alleen maar criminaliteit: met de koude en de coronaperikelen hebben SAVE-leden extra oog voor elkaar.

Tegen dieven en oplichters

Maar het nieuwe SAVE-bord -SAVE staat voor Samen Alert zijn Voor Elkaar’ willen ze toch vooral dieven en oplichters duidelijk maken dat ze in een buurt zijn van zo’n netwerk. “We hebben nu zo'n 4 à 5 jaar een SAVE-netwerk in onze buurt,” zegt Kris Dhondt van team Preventie Kortrijk. “Dat heeft het veiligheidsgevoel bij de bewoners enorm versterkt. De SAVE-sticker hangt hier uit aan acht op de tien huizen. Ik ben blij met het nieuwe bordje. Het is een extra afschrikmiddel voor mensen met slechte bedoelingen.”

In zo’n buurt daalt de criminaliteit trouwens aanzienlijk, zegt de politiezone VLAS.