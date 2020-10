Kortrijk laat minder publiek toe in Depart en Schouwburg

Schouwburg Kortrijk zal voortaan nog 285 (ipv 300) personen kunnen ontvangen. De indoor evenementenhal Depart kan nog 250 personen (ipv 400) ontvangen en op het outdoor evenementenplein Depart XXL kunnen nog 850 (ipv 1.200) bezoekers terecht. Dit is nog steeds meer dan de algemeen geldende capaciteiten opgelegd door de federale overheid. (200 indoor en 400 outdoor).

Axel Ronse, schepen van Cultuur en Kelly Detavernier, schepen van Evenementen: “De volksgezondheid staat voorop, maar we willen koste wat het kost vermijden dat er een nieuwe lockdown komt. In Kortrijk toonden we de voorbije maanden al aan dat we culturele spelers en evenementenorganisatoren niet in de kou laten staan. Door de regels nu wat bij te stellen, willen we ervoor zorgen dat zij ook de komende maanden verder kunnen organiseren op een veilige manier in verhouding met de huidige omstandigheden. Onze locaties zijn adaptief aan de situatie waarin we ons bevinden. Die flexibiliteit was ook steeds het opzet van onze eventlocaties.”

