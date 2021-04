Kortrijk laat belangrijk schilderij restaureren

De Vlaamse romantische kunstschilder schilderde voornamelijk portretten en historische taferelen. Het doek zou, volgens de overlevering, Hendrik Conscience geïnspireerd hebben tot het schrijven van zijn boek "De leeuw van Vlaanderen".

Het werk is een belangrijke schakel in het ontstaan van de Guldensporenherdenkingen vanaf de 19de eeuw. Restaurateur Frederik Cnockaert van het atelier Kerat uit Wervik voert een reeks behandelingen uit om het schilderij in zijn oude glorie te herstellen. (Lees verder onder de foto)

Kortrijk kocht het monumentale schilderij van 6,22 meter op 4,80 meter voor de stedelijke collectie. Het doek was te groot voor het toenmalige stadsmuseum, dus werd het in 1841 opgehangen in de Grote Hallen. Daar werd het vernield in de brand na het bombardement van juli 1944.

De Keyser had evenwel ook een kleiner exemplaar geschilderd van dit doek (105,5cm op 76,5cm zonder lijst). Stad Kortrijk kon dit in 1963 aankopen met geld van de geleden oorlogsschade. Het is dit doek dat nu gerestaureerd wordt.