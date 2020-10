Kortrijk krijgt stadionplan in handen

Stad Kortrijk heeft een deal gesloten met de Vlaamse overheid over een ruimtelijk plan voor een nieuw voetbalstadion. Dat meldt De Tijd. Zo lijkt er eindelijk vooruitgang te komen in het aanslepende dossier.

De West-Vlaamse club KV Kortrijk broedt al langer over het idee van een nieuwe voetbaltempel, en vond ook snel gehoor bij de stad. De moeilijke ruimtelijke ordening in Vlaanderen deed het plan echter aanslepen. Nu volgt er eindelijk een doorbraak na de deal tussen de stad en de Vlaamse regering, waardoor Kortrijk zelf de plannen in handen krijgt.

Het stadion zit mee in de grote K-R8 planning van de stad, die de mobiliteit en ordening wat moet opsmukken. Ondanks de charmes van het Guldensporenstadion, kan een nieuwe arena daar zeker bij helpen. Een speciaal team staat klaar om de plannen aan te pakken, waardoor club & stad met de deal meteen een versnelling hoger kunnen schakelen.

Genoeg investeerders(?)

Financieel zou het om een investering van zo'n 50 miljoen euro gaan. Stad Kortrijk verzekert dat er genoeg potentiële investeerders klaarstaan om hun steentje bij te dragen. Het grootste probleem kan nu echter bij KVK liggen. De Maleisische voorzitter Vincent Tan kocht de club in 2015, maar zoekt al enige tijd naar een overnemer. Tan wil echter pas vanaf 20 miljoen de onderhandelingen starten, en dat schrikt geïnteresseerden af. Het eigen vermogen van de club zakte ondertussen tot onder het miljoen, wat de vooruitgang ook allerminst bespoedigde.

Topman van KV Kortrijk, Mathias Leterme, toont zich alvast enthousiast over de deal. "Een nieuw stadion blijft onze prioriteit. Goed nieuws dus dat de loskoppeling werd bedongen." Als locatie voor het stadion van 12.000 zitjes kijkt men nog steeds naar de 17 hectare op het bedrijventerrein Evolis van de intercommunale Leiedal, vlak bij de verkeerswisselaar Kortrijk-Oost aan de E17.

Schepen van Economie en Sport Arne Vandendriessche tevreden over de onderhandelingen, maar blikt ook vooruit: "We hebben nu de toestemming om zelf de procedure te trekken. Ik zet alles op alles om PPS bestek te lanceren tegen 2022."