Kortrijk krijgt 15 miljoen Vlaamse steun om in cultuur te investeren

Daarmee komt het investeringsbudget van stad Kortrijk voor cultuurinfrastructuur op 38,6 miljoen euro in plaats van de voorziene 23,6 miljoen euro.

Sterk investeren

Met het extra budget wil stad Kortijk sterk investeren in cultuurinfrastructuur. Zo wordt het geld gebruikt om een nieuwe invulling te geven aan de Groeningeabdij, waarvoor oorspronkelijk 6,8 miljoen euro was voorzien in het meerjarenplan. Dat budget wordt nu opgetrokken met 7 miljoen euro, waardoor de plannen voor de Groeningeabdij worden uitgebreid. "Onze nieuwe tentoonstellingssite wordt geen klassiek museum, maar wordt een vernieuwende site die spraakmakende tentoonstellingen en projecten zal brengen. We voorzien ook jaarlijks een budget van 800.000 euro om exposities met internationale uitstraling naar Kortrijk te halen", zegt Ronse.

Dankzij de Vlaamse subsidie kan Kortrijk bovendien beide fasen van het masterplan om de Kortrijkse schouwburg aan te pakken, voltooien. Oorspronkelijk was het de bedoeling om met een budget van 8,1 miljoen euro slechts één fase af te werken binnen de legislatuur. Nu wordt ook fase twee in deze legislatuur afgerond. Tegen 2024 zou de schouwburg volledig moeten gerenoveerd en verbouwd zijn.

Culturele Hoofdstad?

Met de extra middelen ziet Kortrijk extra kansen om Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 te worden. "Tegen 2024 hebben we een prachtige tentoonstellingssite met jaarlijkse exposities met internationale uitstraling en hebben we een volledig gerenoveerde schouwburg. Daar zal men in 2024, bij het beoordelen van onze kandidatuur om Culturele Hoofdstad te worden, niet naast kunnen kijken", aldus Ronse.