Kortrijk heeft zijn meerjarenplanning voorgesteld. De stad zal deze legislatuur nog voor 300 miljoen euro aan investeringen doen. Dat is 76 miljoen euro meer dan in de vorige legislatuur.

Die groei is mogelijk dankzij de groei van de stad en de verkoop van een aantal gebouwen. Opmerkelijk is dat de stad 6 miljoen euro vrijmaakt voor een trambus van het centrum naar Hoog Kortrijk. Dat is het dubbele van het budget dat eerder was aangekondigd.

Het stadsbestuur is ook niet van plan om de belastingen te verhogen. Eén soort belasting wordt zelfs afgeschaft: de terrassentaks.