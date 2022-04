Kortrijk int parkeerboetes op illegale manier

Het parkeerbedrijf Parko is sinds 2020 in handen van de stad Kortrijk zelf. Volgens de Geschillenkamer ontbreekt de toelating om de databank van nummerplaten in te kijken bij het DIV, de Dienst Inschrijving Voertuigen.

De uitspraak dateert van begin maart, en stelt dat alle parkeerboetes van de voorbije twee jaar illegaal tot bij de overtreders kwamen. Kortrijk krijgt twee maanden de tijd om zich in regel te stellen, maar tekent hoger beroep aan tegen de beslissing. De stad vraagt de vernietiging van de beslissing, om te beletten dat overtreders hun retributie aanvechten.