Kortrijk installeert 1.968 zonnepanelen

Kortrijk investeert hier € 800.000 euro in hernieuwbare energie. Niet alleen vergroot dit haar energie-onafhankelijkheid, het vermindert ook aanzienlijk de CO²-uitstoot. Deze installaties verlagen de uitstoot van de stad met maar liefst 282 ton/jaar.

Afhankelijk van de evolutie van de energieprijzen zal de stad de installaties binnen de 4 à 5 jaar terugverdienen.

"We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Enkele maanden geleden stelden we ons energieplan voor en beloofden we tegen eind november heel wat zonnepanelen op onze stadsgebouwen te leggen. Dit is nu gebeurd. We blijven volop inzetten om onze energieafhankelijkheid verder drastisch te doen dalen. Met de 1070 zonnepanelen die we op de Lange Munte laten plaatsen kunnen we als 1ste centrumstad van Vlaanderen aan energiedelen doen", klinkt het bij Wouter Allijns, schepen van energie in Kortrijk.