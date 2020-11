Kortrijk heeft zijn eigen Monopoly-spel

Deze versie blijft trouw aan het originele spelconcept maar wordt in een Kortrijks jasje gestoken. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord werden aangepast naar straten, pleinen en bezienswaardigheden die typisch zijn voor de stad. Er is plaats voor historische gebouwen in Kortrijk maar ook voor verschillende plaatsen in de deelgemeenten. Zo zal je bijvoorbeeld het Alcatraz Metal Festival terugvinden op de middenplaat van het bord. Behalve de stadsschouwburg en kunstencentrum Buda is er ook aandacht voor het Begijnhof of kerken zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk. Ook Kortrijkse klassiekers zoals de Broeltorens of het Belfort zijn vanzelfsprekend terug te vinden in deze nieuwe editie. Net als de skatebowl, Tineke van Heule.

Er is ook een exclusieve editie beschikbaar voor verzamelaars. Alle gegevens vind je terug via www.MONOPOLYKORTRIJK.be