Kortrijk heeft intelligente afsluiting tegen spoorlopers

Spoorwegbeheerder Infrabel heeft in Kortrijk een intelligente afsluiting tegen spoorlopers geplaatst. Ze is 2,5 meter hoog en 500 meter lang en ligt langs het Doenaertpad, niet ver van het station.

In tegenstelling tot een traditionele afsluiting is die uitgerust met bewegingssensoren. 193 zijn het er. Wanneer iemand over het hek probeert te klimmen of wil vernielen, registreert het systeem dat en zoomen bewakingscamera’s in op de probleemzone. Tegelijk komt er een alarmsignaal binnen in een controlekamer en daar kan men dan dan gepaste maatregelen nemen. Het gaat om een investering van 75.000 euro.

Eerder plaatste Infrabel al een gelijkaardige afsluiting in Jambes (Namen). Daar daalde het aantal spoorlopers en het vandalisme spectaculair.