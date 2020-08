Aan bepaalde veiligheidcamera's zal de stad ook een microfoon koppelen die enkel bij zware decibels geluid opneemt. In het Limburgse Genk start men trouwens al in het najaar met een gelijkaardig systeem. Steeds meer mensen hebben last van optrekkende wagens. De klachten nemen dan ook toe. Burgemeester Van Quickenborne erkent het probleem en zal er ook voor zorgen dat de politie strenger gaat optreden tegen dergelijk gedrag in het verkeer.