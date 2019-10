Kortrijk gebruikt gsm-gegevens om toerisme en economie op te krikken

Bijna 2 miljoen bezoekers kwamen in juni, juli en augustus naar Kortrijk, dat zijn zowat 20.000 bezoekers per dag. Het gaat om mensen die niet wonen, werken of studeren in het stadscentrum en die langer dan 30 minuten via een gsm-signaal werden waargenomen. Het grootste aantal Belgische bezoekers (76 procent) komt uit West-Vlaanderen (1.368.085), gevolgd door Oost-Vlaanderen (177.418) en Henegouwen (86.707). De helft van de buitenlandse bezoekers (35.395) komt uit Frankrijk. Topdagen tijdens de zomer waren Sinksenzondag (48.581 bezoekers), de Zomerbraderie, Zomercarnaval en de Ketnet Zomertour.

Waardevolle data

"Alle gegevens zullen gebruikt worden om de economie en het toerisme in Kortrijk op te krikken", zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche in de Ochtend op Radio 1. Elke maand zullen de cijfers beschikbaar zijn. Kortrijk betaalt daarvoor 40.000 euro per jaar aan Proximus. "Als we de cijfers combineren met data van het Visa- en Bancontactgebruik, weten we waar het geld wordt besteed en waarom mensen naar onze stad komen." Nog volgens Arne Vandendriessche zijn alle privacyvoorwaarden gerespecteerd, want het gaat om anonieme gegevens.