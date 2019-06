Kortrijk gaststad voor "De Warmste Week" van Stubru

Dat meldt de VRT. De grote solidariteitsactie zal plaatsvinden van 18 tot en met 24 december, maar het wordt geen terugkeer naar de formule van het glazen huis. Volgens nethoofd Jan Van Biesen is de keuze voor Kortrijk logisch en is het een interessante stad met een levendige dynamiek. Het waren de inwoners van Kortrijk die het nieuws als eerste te horen kregen. Ze kregen vanmorgen een kaartje van Studio Brussel in de bus.

