Kortrijk gaat verder met de verlaging van de Leieboorden, met tuin en terrassen

Vanaf volgend jaar start de heraanleg van de Leieboorden tussen de Leiebrug en de Handelskaai. Net zoals even verderop aan de Broeltorens worden de Leieboorden verlaagd met ruimte voor grotere terassen. Er komt ook een publieke tuin en honderd parkeerplaatsen maken plaats voor evenveel bomen. Axel Weydts, schepen van openbare werken Kortrijk: "En aan de kant van de Reepkaai gaan we ook pontons voorzien voor de pleziervaart. Er zullen bootjes verhuurd kunnen worden. Je zal ook kunnen kajakken of suppen."

In 2018 waren de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens af, het project kreeg de prijs voor beste Publieke Ruimte. Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwing Kortrijk: "We zijn eigenlijk heel blij dat we diezelfde principes kunnen doortrekken. Daarom zijn we ook aan de slag gegaan met de landschapsarchitect Michel Desvigne, die trouwens ook de opdracht heeft voor de heraanleg van historisch Kortrijk en ook de eerste fase van de verlaging van de Leieboorden deed. Diezelfde look and feel trekken we door."

De kaaien met ook een aanpassing van de Kasteelbrug moeten voor 2025 klaar zijn. Maar ook daarna is het werk niet af. "De Leiebrug aan de andere kant is aan vervanging toe, die staat op de lijst van te vervangen bruggen en gaat vanaf 2025 weg. De brug wordt volledig vernieuwd."

De werken kosten samen 9,5 miljoen euro, de Vlaamse Waterweg betaalt daarvan ruim 4 miljoen.