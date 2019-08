‘Kortrijk Drumt’ is een fenomeen geworden. Een 60-tal drummers onthaalden gisteravond de festivalgangers op de camping van het metalfestival Alcatraz in Kortrijk.

En voor de gelegenheid had “Kortrijk Drumt” het repertoire even aangepast. De drummers brachten een medley van bekende rock en hardrock nummers. Lucas Bohez is amper 10 jaar en de jongste van het gezelschap. "Ik hou van echte rock en op cymbalen slaan. Het is echt beretof".

Drumleraar Gino Kesteloot heeft alvast grootse plannen voor ‘Kortrijk Drumt’. "Voor volgend jaar wil ik een Kortrijk Drumt by Night, een bom met alle drummers".