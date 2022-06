Kortrijk doopt Groeningeabdij om tot Abby

De officiële opening van Abby is voorzien in september 2024 en vormt een belangrijk hoofdstuk in de kandidatuurstelling van Kortrijk als Culturele Hoofdstad 2030.

De Kortrijkse Groeningeabdij - een uitzonderlijke erfgoedlocatie in het hart van de stad - krijgt een grondige make-over en een nieuwe naam. Met ‘Abby’ transformeert de historische abdij tegen september 2024 in een bruisende, laagdrempelige tentoonstellingssite voor beeldende kunst.

"Een volgende mijlpaal in onze weg richting het nieuwe museum breekt aan: de bekendmaking van de naam en het logo. Met Abby tonen we aan dat we durven afwijken van het klassieke beeld van een museum. We durven zaken anders bekijken. We durven ambitieus zijn met de tentoonstellingen die Abby zal brengen. En als schepen van cultuur durf ik met zekerheid zeggen dat dit een stevige stap zal zijn in onze weg naar Culturele Hoofdstad 2030", weet Axel Ronse, schepen van cultuur in Kortrijk.