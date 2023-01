Kortrijk deelt als eerste verkeersanalyses online: 'Goed voor verkeersveiligheid'

De stad Kortrijk analyseert elk jaar 120 verkeerssituaties in de stad. Het gaat dan vooral om hoe snel het verkeer rijdt en hoeveel voertuigen door een straat rijden. Dat ze die analyses nu ook online openbaar maakt is een primeur voor Vlaamse steden en gemeenten, zegt de stad.

"Veel klachten"

"Overdreven snelheid is een terechte bekommernis bij veel Kortrijkzanen," zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts. "We krijgen daar gemiddeld om de drie dagen een melding over. Te snel rijden is gevaarlijk maar ook asociaal. Daarom voeren we al jaren verkeersanalyses uit in heel wat straten. Dat geeft ons een perfect en objectief beeld van hoe snel er gereden wordt in een straat en hoeveel wagens en zwaar vervoer er door een straat passeren. Op basis van die feiten nemen we al dan niet maatregelen, zoals trajectcontroles of verkeersremmers.

De metingen gebeuren met digitale meettoestellen, soms ook na klachten van mensen uit de buurt. De stad heeft een prioriteitenlijst opgesteld, want de 1.220 straten tegelijk meten kan niet: ondertussen zijn er al metingen van meer dan 300 straten. De analyses zijn voor alle duidelijkheid geen politiecontroles.

'Goed voor verkeersveiligheid'

Met het openbaar maken van de cijfers stelt de stad zich naar eigen zeggen kwetsbaar op. Ze willen sensibiliseren en ze verwachten dat er veel vragen gaan komen van inwoners die ook een verkeersanalyse willen in hun straat. Maar besluit Axel Weydts: 'Dat kan de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen'.