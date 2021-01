Kortrijk beducht voor rellen, stad neemt geen enkel risico

Begin deze week werd er op sociale media opgeroepen om dit weekend in verschillende steden, waaronder in Kortrijk, te komen protesteren tegen de coronamaatregelen.

De stad Kortijk en de politiezone Vlas nemen daarom de nodige maatregelen omdat het niet zozeer de bedoeling lijkt om vreedzaam te protesteren tegen de coronamaatregelen, maar eerder louter om keet te schoppen. "Een vooruitzicht dat zorgt voor grote ongerustheid bij de handelaars van de stad, zeker na het zien van de beelden die ons bereikten vanuit Nederland", zegt waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe. "Voor veel handelaars is deze soldenperiode een belangrijk bron van inkomsten. Maar dit soort rellen vormen een reëel risico op schade aan de handelszaak, waardoor velen het zekere voor het onzekere zouden kunnen nemen en sluiten. De relschoppers raken daarmee de lokale middenstand rechtstreeks in hun portefeuille".

Nultolerantie

Wie dit weekend door de politiediensten opgepakt en geïdentificeerd wordt, mag zich verwachten aan boetes van €250 of zwaardere straffen via het snelrecht. "We hanteren een nultolerantie voor iedereen die amok wil komen maken en vernielingen wil aanrichten in Kortrijk. Misschien kunnen die relschoppers hun tijd en energie beter spenderen door zich te registreren als vrijwilliger in VAXPO. Corona is hier de vijand. Vecht tegen het virus in plaats van op straat", zegt de burgemeester.

De politie laat alvast weten dat zij in overleg met het parket zullen inzetten op strenge handhaving, waarbij elke poging tot of effectieve ordeverstoring, aanleiding zal geven tot een bestuurlijke en/of gerechtelijke arrestatie en elke overtreding zal geverbaliseerd worden. Op vandaag gelden zo nog altijd het verbod op samenscholingen van meer dan 4 personen, de verplichting om een mondmasker op zak te hebben, het verbod op betogingen die niet volgens de veiligheidsvoorschriften in het Ministerieel Besluit zijn aangevraagd en georganiseerd en de avondklok. De politiezone Vlas zal opnieuw een beroep doen op versterking vanuit andere politiezones en vanuit de federale politie om relschoppers snel van antwoord te dienen.

Lees ook: