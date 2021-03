Kortrijk aast op boekenbeurs

Alle activa van boek.be, de belangenorganisatie van de Vlaamse boekensector en sinds 1932 organisator van de boekenbeurs, staan te koop. De vzw kampt al enkele jaren met financiële problemen. Vanwege de coronacrisis kon de boekenbeurs vorig jaar bovendien niet doorgaan, alleen digitaal. Tot midden april kunnen geïnteresseerde overnemers bieden op de bezittingen van boek.be. Behalve Kortrijk toont ook de stad Gent veel interesse.

"De beurs zou een opsteker zijn voor de hele regio", zegt Lander Mestdagh van Kortrijk Xpo. "Het is sowieso een monument in de Vlaamse beurzenwereld. Het is een naam met grote draagwijdte, dat weten wij ook. Ik weet zeker dat het voor Kortrijk Xpo en de regio een absolute meerwaarde zou zijn mocht dergelijke beurs naar hier komen, zeker weten.