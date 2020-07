Kortemark verbiedt alle evenementen

Vandaag ging in Kortemark normaal een tennistoernooi van start gaan. Verspreid over twee weken gingen er 640 deelnemers het beste van zichzelf geven. Dit evenement wordt dus door de beslissing van de burgemeester afgelast. Wel benadrukt ze dat de organisatoren er alles aan gedaan hadden om het evenement veilig te laten plaatsvinden. Maar gezien de slechte cijfers van de gemeente vindt ze het onverantwoord om evenementen te laten doorgaan. Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat er de van 11 tot 17 juli 12 besmettingen waren in de gemeente.