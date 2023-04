"Korte nachten": zo renoveer je een frituur op amper 2 dagen tijd

Een frituur helemaal renoveren in amper twee dagen tijd: het lijkt het scenario van een spelprogramma op televisie. Maar voor de uitbaters van een frituur in Marke, bij Kortrijk is het pure ernst.

Maandag en dinsdag zijn hun sluitingsdagen, in die tijd moet het eethuis helemaal vernieuwd zijn. Ze zijn er daarom afgelopen nacht al aan begonnen, woensdagmiddag moet dan een compleet nieuwe zaak opengaan.

"Vannacht wand afgebroken"

De parking vol bestelwagens, en binnen...: véél bedrijvigheid in frituur Natuur in Marke. Op amper twee dagen tijd willen ze de zaak hier renoveren. Ze zijn er gisteravond al meteen na sluitingstijd aan begonnen. Er is geen tijd te verliezen.

"We waren open tot 22u00", vertelt uitbater Mike Huyse. "Toen zijn we direct begonnen met een man of acht. Afbraak, ledigen van de zaak, decoratie weg. Het was teamwork.

We hebben hier vannacht een hele wand afgebroken, ook alle tegels van de wand gehaald zodanig dat de stukadoor kon beginnen om opnieuw op te plakken, en dat moet tegen vanavond droog zijn om op te schilderen. Ondertussen is de timmerman bezig, de elektricien is bezig met de elektriciteit."

Race tegen de klok

De deadline is strak, leert ons het bord met de openingsuren: woensdagmiddag 19 april zullen de vaste klanten hun frituur niet meer herkennen. Zo was het hier tot gisteren, amper twaalf uur later is het een werf. Zelfs voor de meest ervaren stielmannen is dit racen tegen de klok.

"Het worden korte nachten", zegt stukadoor Lander Vagenende. "Vanavond terugkeren voor de tweede keer, morgen schilderen, morgenavond later dan tweede laag en dan opkuisen."

-Voel je de hete adem van de opdrachtgever in de nek? "Ja, ja, vanmorgen was het al direct van start maar, we wachten. De vraag 'gaat het lukken?' komt om de twee minuten. Maar het moet lukken, dat zal geen probleem zijn", aldus schrijnwerker Christophe Bruggeman.

"Lang sluiten niet goed voor de zaak"

De werkmannen lopen mekaar hier bijna voor de voeten. De stukadoor heeft zicht op de schrijnwerker, die af en toe plaats moet ruimen voor de elektricien. Kon dit niet in twee weken?

"Zo zijn we niet. Twee weken sluiten is niet goed voor de commerce", besluit Mike.