Koppenlopen bij Pabo in Roeselare

Het is koppenlopen bij Pabo in Roeselare. De erotische winkelketen houdt er mee op en verkoopt de hele voorraad uit aan halve prijs.

Voor ervaren speelvogels is dat een unieke gelegenheid om nog snel een voorraad van erotische en pikante artikelen in te slaan. En wie minder vertrouwd is met de aangeboden komt gewoon eens nieuwsgierig rondneuzen.