Koppel zit zonder woning, maar kan ook niet naar tweede verblijf

Maar voor sommigen is een verblijf aan de kust geen vakantie maar meer een noodzaak, zoals bij een koppel in Waregem van wie hun eigenlijke woonst nog niet af is.

Drie generaties samen

Brigitte en Guy zijn gisteren genoodzaakt teruggekeerd van Oostduinkerke naar Waregem waar ze officieel nog steeds gedomicilieerd staan. Maar intussen hebben ze het huis verkocht aan hun zoon. Zelf hebben ze in Waregem een appartement maar dat is nog niet af. Er zit dus niets anders op dan bij het gezin van hun zoon in te trekken. "Dit is eigenlijk geen goed idee", zegt Brigitte Delapierre. "We zitten met drie generaties bijeen en bovendien is mijn schoondochter zwanger. Ik vrees voor hun en onze gezondheid"

De meest veilige oplossing voor Brigitte en Guy ligt in Oostduinkerke, zo vinden ze zelf, maar daar hebben ze nu een te grote angst voor de politie. Ook zij riskeren een boete omdat hun officieel adres elders staat.