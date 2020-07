Koppel uit Middelkerke al 4 maand vast in Marokko

Minstens nog tot 10 juli is reizen van en naar Marokko niet mogelijk. Voor Maarten en Aline, een koppel uit Middelkerke, betekent dit dat hun eventueel vertrek uit de Marokkaanse woestijn nog wat uitgesteld is. De twee zitten er al vier maanden vast.

Het koppel zit vast in Erg Smar, een duinengebied bij de grens met Algerije. Het is er coronavrij, dat wel. Het koppel maakt er het beste van. Met lokale nomaden richtten ze een landbouw- en toerismeproject op. Een snelle repatriëring zit er, ook na 10 juli, niet in.

Lokale mensen helpen

Op 12 maart zijn Maarten De Troyer en Aline Vanslembrouck vertrokken voor een trektocht door Zuid-Marokko. Die duurt intussen al een heel stuk langer dan gepland was. Het koppel wou wel terugkeren, maar besliste uiteindelijk om het niet te doen. Marokko bleek veiliger.

Bovendien bleken de kansen voor een gewone toerist om terug in België te raken, erg klein. Maarten en Aline maakten van de nood een deugd. Ze vonden onderdak in Erg Smar, vlakbij de Algerijnse grens. Daar hielpen ze dus een lokale nomadenfamilie om een bivak helemaal op te kalefateren.