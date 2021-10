Koppel uit Kuurne voelt verhoging energiefactuur niet, al vier jaar afgekoppeld

Pellets zijn cilindervormige houtkorrels die bestaan uit samengeperste stukjes schoon afvalhout.

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is Ludwig Van Wonterghem uit Kuurne maar wat blij dat hij jaren geleden de netbeheerder liet komen om de meter te verwijderen. Hij wekt zelf de nodige energie op. Hij en zijn vrouw Ann betalen maandelijks nog zo'n 35 euro, de prijs voor de pellets van de kachel. En neen, ze leven niet als holbewoners. De lichten doen het perfect, de muziekinstallatie werkt en koffie zetten kan op elk moment. (lees verder onder de foto)

Discussie

Er wordt al lang gediscussieerd over de milieuvriendelijkheid. De ene zegt dat het stoken van pellets CO2-neutraler en dus beter is voor het milieu. De andere zegt dan weer dan ze nog altijd met een verbrandingsproces werken en meer fijnstof uitstoten dan verwarming op gas of elektriciteit.

Ludwig Van Wonterghem: “Hernieuwbare energie is voor mij altijd al belangrijk geweest. In 2016 was er een Vlaams warmteplan, en daarin stond dat de combinatie van warmtepompen en zonnepanelen een ideale mix was om het net te ontlasten en om de gebruikers onafhankelijk te maken. Dat is eigenlijk twee keer fout. Ik wou bewijzen dat je door voor pellets te kiezen effectief onafhankelijk kan werken en ook volledig hernieuwbaar.”

Nog dit: de installatie heeft Ludwig en Ann iets meer dan 40.000 euro gekost.